Comment une technologie israélienne a fait tomber le trafiquant de drogue le plus connu de la planète

Joaquín Guzman, alias El Chapo, 61 ans, l'homme qui était l'homme le plus recherché au monde, le plus puissant des barons de la drogue qu'est jamais connu le Mexique a été capturé le 8 janvier 2016, grâce à une société basée à Hertziliah, et avec l'aide d'un acteur hollywoodien (Sean Penn) et d'une actrice mexicaine, Kate del Castillo, vedette de telenovela, ces feuilletons sud-américains à l'eau de rose. Accédant à une demande répétée des Etats Unis, le Mexique extrade Guzman vers les Etats-Unis le 19 janvier 2017, la veille de l'investiture de Donald Trump. Le procès du baron de la drogue, a débuté, il y a environ deux mois, le 13 novembre 2018. Retour sur l'exploit technologique israélien du système d'interception téléphonique appelé Pegasus, créé à Hertziliah par la société israélienne NSO qui a réussi à faire tomber le trafiquant de drogue le plus connu de la planète….