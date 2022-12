Comment travaille cette israélienne médecin, atteinte de paralysie cérébrale

La première femme médecin du pays atteinte de paralysie cérébrale a quelque chose à nous dire. Par la journaliste Sivan Rahav Meir

Une cérémonie extraordinaire s’est tenue il y a un an au Technion : le Dr Odaya Oliel d’Ashdod (photo du haut) a reçu officiellement son diplôme de docteure. Elle est née avec une paralysie cérébrale. Elle est le premier médecin du pays atteint de cette pathologie. J’ai eu le privilège de l’interviewer. tout au long de sa scolarité, et aussi lorsqu’elle a allumé sa torche à Yom Haatsmaout (anniversaire de l’indépendance d’Israël). Voici quelques uns de ses importants messages :

« Dès mon plus jeune âge, mes parents ont énormément investi en moi, au-delà de ce qu’on peut imaginer , mais sans apitoiement ni facilité. J’ai étudié dans une école ordinaire et une oulpana (lycée relieux) ordinaire, j’ai beaucoup investi. En primaire, je restais en classe et copiais du tableau pour rattraper mon retard. L’après-midi, à la maison, je recopiais des parties de l’encyclopédie, pour m’habituer à écrire comme tout le monde.

« Je ne voulais pas que mon handicap m’empêche de réaliser mon rêve – devenir médecin. J’ai des difficultés et un handicap, mais pourquoi devrais-je être punie deux fois ? Pourquoi ne devrais-je pas être heureuse? »

« Ma foi en le Saint Béni soit-Il m’est très utile. Il est avec moi, également dans toutes les chirurgies que j’ai subies étant enfant, à la fois dans les difficultés et les humiliations, mais aussi dans les succès et la cérémonie émouvante de ce soir. »

L’infirmière de garde…

« Je rencontre beaucoup d’enfants atteints de paralysie cérébrale et je suis heureuse qu’ils me voient comme un modèle. Je voudrais dire à tous ceux qui ont l’impression de commencer leur vie avec un handicap : ce n’est pas ce qui déterminera votre parcours. Ce qui fera la différence, c’est votre volonté, votre détermination et votre foi.

« Je me spécialise maintenant dans le service pédiatrique du centre médical Shamir – Assaf Harofeh. » Récemment, pendant une de mes gardes, j’étais dans le service orthopédique. En auscultant un enfant, je donne mes instructions et tout à coup il s’avère que l’infirmière de garde était celle qui s’occupait de moi quand j’étais enfant pendant mes chirurgies. Quand je lui ai donné mes instructions pour prendre soin de l’enfant, elle pleurait d’émotion et ne pouvait pas croire comment j’en étais arrivée là .