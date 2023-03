Comment l’UE ignore les crimes du Hamas

Le 30 janvier, des représentants de l’Union européenne et de plusieurs autres pays, dont la Belgique, le Brésil, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne et la Suède, se sont rendus à Khan al-Ahmar en Cisjordanie « pour exprimer leur inquiétude sur les menaces de démolition qui pèsent sur le village ».

Khan al-Ahmar abrite 38 familles palestiniennes. Ce village a été construit illégalement il y a plus de dix ans par l’Autorité palestinienne dans le cadre d’un plan d’accaparement des terres de la zone C, une partie de la Cisjordanie que les Accords d’Oslo signés entre les Palestiniens et le gouvernement israélien ont placé sous le contrôle exclusif d’Israël. Lire la suite sur jforum.fr