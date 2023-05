Comment les Accords d’Abraham transforment les affaires ?

Depuis la signature des Accords d’Abraham, on note l’approfondissement des relations économiques entre les deux pays, comme la décision de la Chambre internationale de Dubaï d’ouvrir un bureau à Tel-Aviv. La mission de ce bureau est double; aider les investisseurs israéliens locaux à naviguer dans les opportunités commerciales aux EAU, ainsi que pour soutenir les entreprises basées à Dubaï qui cherchent à se développer dans la Startup Nation. Par Yehouda Bethleem pour Israel Magazine.

Grace aux Accords d’Abraham, la normalisation se produit à un rythme régulier malgré la différence dans la façon dont chaque partie aborde les relations commerciales : les Émirats arabes unis sont axés sur les relations et il n’y a pas de gains rapides, ce qui est à l’opposé de nombre d’entrepreneurs israéliens de haute technologie. Les relations prennent du temps, en particulier pour des pays qui n’ont jamais eu de relations diplomatiques, mais les actions entreprises par les individus, les institutions et les entrepreneurs qui ont fait avancer la construction de cet avenir montrent à quel point la vision de la paix est tangible.

Deux ans plus tard, les accords ont créé des opportunités infinies pour les entreprises de la région MENA et un environnement favorable aux entreprises. les accords d’Abraham ont eu un impact positif sur les entrepreneurs et les investisseurs en Israël et dans le Golfe.

Hassan Al Hashemi, vice-président des relations internationales, Dubai Chambers, a déclaré : « Israël est un marché d’importance stratégique pour Dubaï et en nous appuyant sur nos partenariats commerciaux bilatéraux, nous pouvons accélérer la compétitivité des entreprises dans les deux pays et mieux rivaliser sur la scène internationale. »

Selon le Bureau central des statistiques d’Israël, le commerce entre Israël et les Émirats arabes unis a atteint 212,6 millions de dollars en août 2022, soit une augmentation de 163 % des échanges par rapport à août 2021. Pour les huit premiers mois de 2022, le commerce bilatéral s’élevait à un peu plus de 1,62 milliard de dollars, soit une augmentation de 121 % des échanges par rapport aux huit premiers mois de 2021.

Partenariats public-privé

Il n’y a pas que les entrepreneurs qui créent de la valeur. Dès la signature des accords, de nouvelles organisations ont vu le jour pour faciliter les opportunités d’affaires. Un exemple d’un tel catalyseur est Noa Gastfreund, vice-présidente du développement commercial chez UNIPaaS et cofondatrice de la UAE-IL Tech Zone . Cette organisation s’est développée à partir du programme d’accélérateur pour les startups israéliennes dirigées par des Arabes et comprend des membres fondateurs tels que Startup Nation Central. Dans le contexte des accords d’Abraham, la zone technologique UAE-IL se concentre sur la construction de ponts entre les deux régions grâce à la technologie. Le groupe compte plus de 2 000 membres et a accueilli des délégations de VC et d’entreprises en phase de croissance qui ont visité le Golfe. D’autres programmes se concentrent sur les relations interpersonnelles pour établir des relations durables.

Gastfreund: « Israël a une approche « globale d’abord » dans laquelle les entreprises pénètrent des marchés plus vastes. L’une des raisons est qu’ils ne pouvaient pas vraiment pénétrer dans la région MENA avant la signature de cet accord. Israël s’associe désormais au Golfe sur des technologies telles que les énergies renouvelables, la technologie du désert, la technologie alimentaire, l’agritech, la santé numérique, fintech et plus encore.

Une autre organisation facilitatrice est l’ accélérateur DANA fondé par des femmes à Abou Dhabi, qui fournit une collaboration régionale, un mentorat en matière d’innovation, une communauté d’impact et un financement aux startups dirigées par des femmes dans les secteurs technologiques du désert, notamment l’agritech, les solutions pour l’eau, la sécurité alimentaire, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.

DANA travaille avec des femmes entrepreneures émiraties, palestiniennes et israéliennes aux côtés d’institutions gouvernementales pour résoudre des défis majeurs dans le Golfe.

Ouvrir des bureaux sur place

Pour de nombreux Israéliens, ouvrir des relations entre les deux pays signifiait des investisseurs supplémentaires du Golfe. Il y a déjà eu des investissements notables dans des startups israéliennes, comme le récent tour de table de près de 200 millions de dollars mené par la Qatar Investment Authority dans la société de cybersécurité Snyk .

L’un des espoirs des accords d’Abraham était que les entreprises israéliennes en pleine croissance ouvriraient des bureaux aux Émirats arabes unis.

La start-up israélienne de Fintech de paiement Raypd a la plus importante présence de toutes les entreprises israéliennes aux Émirats arabes unis, avec 80 employés, et un objectif à 200 employés au cours des trois prochaines années. Le bureau de Rapyd à Dubaï, ouvert il y a plus d’un an en tant que centre d’ingénierie et de produits axé sur la relocalisation des travailleurs du monde entier, est son deuxième plus grand centre en dehors de Tel-Aviv. L’entreprise a trouvé plus facile de recruter des talents en ingénierie à l’échelle mondiale car Dubaï post-Covid est devenue une destination attrayante.

Accords d’Abraham, objectif: Recruter

Le PDG Arik Shtilman: « Il s’agit de recruter. Nous pensons que le produit et l’ingénierie doivent fonctionner ensemble ; Dubaï est devenue une plaque tournante pour les expatriés pendant la pandémie et après Covid en tant que destination mondiale attrayante pour les talents… semblable à ce que Singapour a pu être dans le passé.

À ce titre, Raypd a installé des bureaux dans la zone franche de Dubaï ; le gouvernement local a pu accélérer les demandes de visa et offrir à l’entreprise un nombre illimité de visas. Ce tremplin offre à Raypd la possibilité de vendre aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Égypte. Rapyd est également la première startup israélienne à recevoir une licence des régulateurs locaux des Émirats arabes unis pour vendre ses produits fintech.

Avec la possibilité prometteuse que l’Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël, une base dans le Golfe offre des opportunités infinies aux entreprises B2B de la région MENA.

La technologie spatiale israélienne se prépare pour le décollage

Le président Herzog a déclaré qu’il croyait que « la plus grande promesse de l’exploration spatiale ne réside pas seulement dans les découvertes sur des planètes lointaines, mais aussi dans la redécouverte de notre potentiel de collaboration, ici sur la planète bleue que nous appelons chez nous ».

Israël bénéficie d’une coopération étroite avec la NASA, l’Agence spatiale européenne et ses homologues en France, en Italie, en Allemagne, au Japon, au Brésil et dans d’autres pays. Son partenariat spatial en pleine évolution avec les Émirats arabes unis, a-t-il déclaré, « conduit audacieusement notre région vers de nouvelles frontières dans l’espace et laisse notre empreinte dans l’histoire ». Le satellite Venus, un projet conjoint israélo-français fournit désormais des données pour la recherche conjointe israélo-émiratie. Le satellite Vénus a fait le tour de la Terre en surveillant de près la végétation dans les forêts, les terres cultivées et les réserves naturelles, et en renvoyant des images multispectrales.

Dans leur première coentreprise, les agences spatiales israélienne et émiratie financent désormais une analyse conjointe de ces données par des scientifiques israéliens et émiratis, ce qui nous aide à mieux comprendre l’environnement mondial et à collaborer sur de nouvelles solutions pour protéger les poumons verts de notre planète.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

