Comment le drapeau d’Israël fut inventé

En 1896, Teodoro Herzl écrivit : « Nous n’avons pas de drapeau et nous en avons besoin. Si nous voulons diriger des foules d’hommes, nous devons élever un symbole au-dessus de leurs têtes. Je suggère un blanc avec sept étoiles dorées… ». C’était une proposition intéressante, mais son drapeau n’a pas réussi à prendre.

David Wolffsohn, vice-président du Congrès sioniste, lui répondit : « Nous avons un drapeau, il est bleu et blanc. Le talit avec lequel nous nous enveloppons pour prier est notre symbole. Permettez nous de sortir ce talit de sa housse et de le montrer aux yeux de tout Israël et de toutes les nations… »