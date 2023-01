Comment je suis devenu le rabbin des footballeurs israéliens

Tous les vrais fans de sport savent que les meilleures histoires se déroulent hors du terrain de jeu. Le parcours du rabbin Ami Pykovski n’est pas différent. Le rabbin israélien Habad Loubavitch et ancien footballeur a été surnommé «le Rav des footballeurs» sur la scène sportive israélienne.

Le rabbin des footballeurs israéliens. Ayant grandi dans une maison non orthodoxe et servant dans l’armée israélienne (y compris pendant la guerre du Yom Kippour en 1973) et s’installant à Los Angeles dans sa jeunesse pour jouer au football, le rabbin Pykovski a récemment parlé au Jerusalem Post de son expérience dans le football et sa croissance religieuse et son influence au fil des ans.

«Je suis retourné en Israël il y a neuf ans après 36 ans à Los Angeles», a déclaré Pykovski, maintenant âgé de 62 ans. «Je jouais au football avec le Maccabi Los Angeles, je jouais au centre-arrière. J’ai eu un coéquipier qui m’a dit que je devrais venir chez lui pour un repas un vendredi soir.

Je l’ai regardé comme s’il était un meshuganeh [a crazy person]. J’allais à la discothèque le vendredi soir, je me disais «de quoi tu parles, venir à un repas de Shabbat?»

Et puis je suis allé et j’ai tellement aimé ça. Sa femme cuisinait, il y avait environ 30 personnes là-bas, chantant des chansons hébraïques. Mon Neshama [soul] senti bien. «Et puis il m’a dit de venir à shul un jour et il m’a présenté au rabbin, le rabbin Amity Ymini. À cette époque, je possédais un magasin près du centre-ville de Los Angeles, c’était comme 3 000 mètres carrés. J’avais l’habitude de vendre 10 à 15 000 dollars le jour de Chabbat et pendant la semaine, je vendais peut-être 400 dollars par jour.

«Alors je jouais un an à New York et ce rabbin Ymini sur Simchat Torah m’a invité à venir voir le Rabbi Loubavitch.

Voir le rabbi

Alors cette famille avec qui je restais à Brooklyn m’a dit à 10h30 le soir, rendez-vous au 770 [Eastern Parkway, the Chabad headquarters] et voir le Rabbi. Alors je me promenais habillé comme pour une boîte de nuit, chemise ouverte, et un hassid plus âgé est venu me voir et m’a demandé où je vais, et il m’a emmené dans ce petit appartement rempli d’hommes plus âgés et il m’a donné un verre plein. de vodka et il m’a dit de boire L’chayim. Et j’ai dit le bracha et ensuite il m’a dit «maintenant tu es prêt à aller au 770».

Quand je suis arrivé à 770, il était près de minuit et je ne pouvais même pas m’y déplacer, c’était tellement bondé. Et j’ai été poussé en avant et en avant dans le cercle intérieur où le Rabbi dansait et j’ai vu son visage et j’ai vu comme deux lasers de feu de ses yeux. Et j’avais l’impression d’être dans le jardin d’Eden, je ne me suis jamais senti mieux de ma vie.

Ce fut vraiment le tournant de ma vie. Et puis, quand je suis revenu à Los Angeles, j’ai décidé que je fermais mon magasin sur Shabbos. Mais j’avais un bail de 20 ans sur la propriété et j’ai essayé de la sous-louer, mais je n’ai trouvé personne pour la louer. Le rabbin Ymini a dit « écrire au Rabbi » alors j’ai écrit au Rabbi ma première lettre et lui ai dit: « J’ai décidé de fermer mon magasin à Chabbat et je veux une bénédiction que je ne serai pas blessé parce que je ne savais pas ce que je allait faire.

Le message du Rabbi

Le Rabbi m’a donc renvoyé une enveloppe et à l’intérieur de l’enveloppe se trouvait 18 dollars, un billet de 10 dollars, un billet de 5 dollars un billet de 2 dollars et un billet de 1 dollar et il a écrit 1 – fermer le magasin avant le coucher du soleil le vendredi 2 – diffuser Simcha [joy] et il a souligné le mot «Simcha», 3 – donnez la charité et cet argent devrait aller à tsedaka dans votre communauté.

«Puis le rabbin Ymini est venu et il était tellement excité que j’ai reçu une lettre du Rabbi. Je suis donc allé voir mon propriétaire, qui était également juif, et j’ai dit que je suis juif et que je voulais fermer mon magasin à Chabbat. Quand je suis arrivé à son bureau, il n’était pas là, puis quand je suis rentré dans mon magasin, il y a eu quelque chose qui est entré et m’a dit: «J’aimerais acheter votre magasin. J’ai donc dit de parler au propriétaire », et il a dit:« J’ai parlé au propriétaire, mais il a dit que vous déteniez le bail.

Je veux donc vous payer pour vous acheter le bail. Alors il m’a donné un chèque, et je veux juste vous dire avec cet argent que j’ai acheté une maison et ouvert une usine de fabrication.

Quand je suis revenu rendre visite au Rabbi, je suis arrivé là-bas et il savait tout ce qui s’était passé, je ne sais pas comment. Il me souriait et il a dit ‘ne parlez pas et remerciez simplement Dieu et il m’a donné la bénédiction que j’aurais beaucoup de succès et toute ma vie a été changée à cause du Rabbi.

Après être devenu religieux, Rabbi Pyovsky a finalement décidé de ramener sa famille en Israël, mais il voulait rester impliqué dans le football.

Répandre la lumière chez les footballeurs

«Je suis allé à une conférence du rabbin Yosef Yitchak Ginsbourg à Ramat Aviv et c’était la première bougie allumée de Channuka et c’était il y a cinq ans et il a terminé le cours en disant que nous allumons la première bougie et si vous venez juste d’entendre le cours, votre objectif devrait donc être de répandre la lumière.

«Quand j’ai quitté la conférence, je me suis dit ‘qui puis-je aider?’ et ce qui m’est venu à l’esprit était de contacter un de mes amis qui était entraîneur à Beitar Jérusalem, Eli Cohen. Je lui ai dit: «J’ai fait mon aliya après 36 ans et je veux te poser une question et je ne veux pas que tu te moques de moi, alors je veux allumer une bougie sur le terrain. Il a déclaré qu’il jouait au Maccabi Tel Aviv au stade Ramat Gan devant 40 000 personnes. J’ai donc dit que je voulais allumer des bougies et il a dit que vous devriez venir à l’hôtel et vous éclairer avec nous avant d’aller au match.

J’ai allumé la bougie pour toute l’équipe et leur ai expliqué et dit que le Rabbi de Loubavitch a dit que lorsque les soldats partent en guerre, ils devraient aller avec chant et plein de bonheur et j’ai dit que si vous chantez et dansez avec moi, vous gagnerez le match. «Ils commencent à chanter» Anachnu ma’aminim bnei ma’aminim [we are believers, the sons of believers]. »

«Rav des joueurs de football»

Tous les joueurs ont dit que nous avions gagné grâce à vous et depuis, je venais tous les vendredis à l’entraînement du club de Beitar Jérusalem et je mettais des tefillin sur les joueurs et disais des mots de torah. Ensuite, j’ai commencé à aller aux matchs et à bénir les joueurs deux minutes avant qu’ils ne prennent le terrain et Beitar a presque remporté le championnat.

C’est ainsi que j’ai commencé à être connecté non seulement à Beitar Jérusalem mais à tous les joueurs de football en Israël et j’ai reçu le surnom de «Rav des joueurs de football». Ces jours-ci, le rabbin Pykovski est un incontournable du football israélien. «Je vois dans le vestiaire que tout le monde dit Shema et met de la téfiline. Beaucoup de joueurs gentils viennent me voir et me demandent si je peux aussi les bénir. Le Rabbi a parlé du Sheva Mitzot Bnei Noach. Et je leur apprends ce qu’ils doivent faire.

«Les équipes ont commencé à m’emmener en Europe avec elles, pour apporter de la nourriture casher. J’étais essentiellement un rabbin et un prêtre. À travers ses séjours, Pykovski a tout vu.

«Slobodan Drapic, un grand entraîneur, au Maccabi Netanya à l’époque, qui venait de Serbie était très curieux et m’a demandé de rejoindre son équipe. Il a dit: «Je pense que ma mère est juive. Et je lui ai dit, ‘alors vous êtes juif. Avez-vous fait une Bar Mitzvah?

La Bar-Mitsva

Il a dit « non, ma mère m’a donné quelque chose et m’a dit de ne pas le perdre ». Il me l’a apporté et c’était des tefillin. J’ai vérifié s’ils étaient casher et ils ne l’étaient pas, alors j’ai acheté une nouvelle paire à l’équipe et nous avons fait une bar-mitsva pour lui et je lui ai mis le tefillin et il a commencé à trembler et à pleurer. «C’est incroyable – mon implication dans les joueurs est très spéciale. J’ai des entraîneurs qui me disent ‘tu mérites 20 points par an à mon équipe.’ »

Le rabbin Pykovski s’est également fixé comme objectif de faire du lobbying pour les ligues de football en Israël afin d’éviter les matchs du Shabbat. «Je suis également très en contact avec l’Association israélienne de football au sujet de leur décision de ne pas jouer à des matchs le Shabbat. Beaucoup de joueurs s’en soucient.

Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement orthodoxes, mais qui, si leur équipe joue à un jeu ou juste après Shabbat, resteront dans un hôtel à proximité du stade. Je pense que c’est très important car il y a beaucoup de Baalei Tshuva aujourd’hui et beaucoup de gens qui disent Rav Ami, j’aimerais vraiment que la ligue soit plus observatrice.

Jouer le Chabbat

«Je pense que cela devrait être un droit des joueurs. Les propriétaires de l’équipe devraient avoir la liberté de choisir s’ils veulent jouer le Chabbat. Et travailler le Shabbat est vraiment contraire à la loi en Israël.

À ce jour, 360 joueurs ont signé une pétition qu’ils ne veulent pas jouer le Shabbat. Certains joueurs me diront: «J’ai signé un contrat, qui comprend le fait de jouer le Shabbat, comment puis-je gagner ma vie? Ma réponse est donc qu’il existe deux types de mort – une mort physique et une mort spirituelle et la mort spirituelle est pire à bien des égards.

Il y a un joueur israélien qui a signé avec une équipe en Grèce et dans son contrat, il comprenait une clause selon laquelle il n’était pas autorisé à conduire ou à jouer le Shabbat. Maintenant, il est de retour en Israël et quand je le vois dans les vestiaires, nous partageons des paroles de la Torah. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Les gens ne comprennent pas, les choses sont différentes aujourd’hui.

Interrogé sur la manière dont le sport et la religion peuvent se mélanger, le rabbin Pykovski a de nouveau pris une leçon du Rabbi. «Le Rabbi disait:« un homme ne peut pas progresser dans sa vie sans grandir dans sa spiritualité ». C’est ce que je dis quand je vois les footballeurs dans le vestiaire. D’abord, je leur apporte la joie, par la joie vient la croyance, par la croyance vient la foi et par la foi vient la victoire et le succès. »

Source: Contrepoint