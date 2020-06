La Fondation pour la recherche stratégique (FRS) a publié une étude consacrée à la stratégie des entreprises étrangères en Europe, et plus spécifiquement aux mesures mises en place afin de pouvoir pénétrer ce marché. En effet, si le vieux continent ne représente plus aujourd’hui le coeur du marché de la défense, dépassé par l’Asie et l’Amérique du Nord, les importations de systèmes d’armes n’en restent pas moins importantes.