Comment devient-on bourreau ?

Ecrire la biographie d’un nazi n’est jamais une chose aisée pour un historien, tant le sujet est, aujourd’hui encore, « sensible ». Si celle-ci n’est pas aussi monumentale que celle réalisée par Ian Kershaw sur Hitler en 1999-2000 (le peut-on vraiment ?), il n’en demeure pas moins qu’elle est loin d’être dénuée d’intérêt car elle permet de poser la question (et de lancer des pistes d’explications) sur la compréhension de l’évolution psychologique de personnages devenus au fil des ans (et de la Seconde Guerre mondiale) de véritables monstres, acteurs à part entière du massacres de centaines de milliers de personnes alors que rien ne les prédestinait à cela…….Détails……..