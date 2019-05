Comment cacher l’antisémitisme : les Palestiniens clament qu’ils veulent “arracher la tête des Juifs”, la BBC remplace “Juifs” par “Israéliens”

La chaîne britannique BBC est accusée de dissimuler l’antisémitisme arabe palestinien après avoir mal traduit le mot “Juif” en “Israélien” à plusieurs reprises dans un documentaire.

Le film “Un jour à Gaza”, consacré aux émeutes terroristes organisées depuis plus d’un an par le Hamas à la frontière de Gaza, a été diffusé lundi soir sur la chaîne BBC Two.

Parmi les citations qui ont été mal traduites, il y en a une dans une interview avec Bader Saleh, 24 ans, qui a déclaré que pendant les manifestations, «les chansons révolutionnaires, elles vous excitent, elles vous encouragent à déchirer la tête d’un Juif».Lire la suite sur lemondejuif.info