Commémoration de Rabin: Stav Shafir exige des excuses de la droite!

Mais alors que de nombreuses personnalités estiment que le temps est venu d’apaiser les tensions au sein de la société et promouvoir l’unité au sein de la population, la députée travailliste Stav Shafir reste sur une ligne extrême et émet ses exigences: « Si Oded Revivi veut vraiment appeler à l’unité et dénconcer la violence, il doit profiter de ce discours pour présenter ses excuses devant la gauche israélienne et devant tout le peuple pour la division, les mensonges et la destruction auxquels se livre le conseil des localités de Judée-Samarie depuis des dizaines d’années »!!

Elle a ensuite détaillé les « raisons » qui devraient pousser Oded Revivi à présenter des excuses au nom de la population sioniste-religieuse, parmi elles les manifestations violentes contre Itshak Rabin, la construction d’avants-postes en Judée-Samarie, la « violence » des habitants juifs de Judée-Samarie contre des « Palestiniens innocents », « l’incitation à la haine » ou encore « le chantage et les détournement de fonds des caisses de l’Etat au profit des localités juives sur le compte des habitants de la périphérie »!! Lire la suite sur jforum.fr