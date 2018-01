Comme en Israël, les cabines téléphoniques disparaissent en France.

Comme avant elles le Minitel, débranché définitivement en 2012, les cabines téléphoniques sont en voie de disparition en France. Le premier s’est éteint à petit feu, au fur et à mesure qu’internet tissait sa toile. Pour les cabines, l’extinction est un peu plus brutale mais elle est rendue inéluctable par la progression exponentielle qu’a connue le téléphone mobile ces quinze dernières années. Plus de 72,1 millions de cartes SIM étaient en effet en service en France au 31 décembre 2015, soit plus d’une par Français, d’après les chiffres de l’Autorité de régulation des communications téléphoniques (ARCEP). Lire la suite sur israelvalley.com