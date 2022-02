Comme à la maison : Vu dans un train en Israël

Prendre le train en Israël et se sentir comme à la maison. La vie quotidienne offre parfois des visions qui font sourire.

On avait déjà assisté à des concerts improvisés dans un train israélien. On sait que la prière du matin avec Sepher Thora est organisée dans le train Beersheva-Tel-Aviv. Mais cette fois, on pousse encore un peu dans l’intimité des voyageurs.

Voici une vidéo qui témoigne d’un service encore inconnu jusque-là dans les transports ferroviaires. Une jeune femme, sur le chemin du travail se sèche les cheveux dans le compartiment voyageurs devant les autres passagers.

Prochaine étape, la toilette quotidienne ? La présence de salles de bains de voyage ? La compagnie israélienne de chemin de fer attend vos propositions. Même si elles sont un peu tirées par les cheveux !