Combien d’étudiants étrangers en Israël ?

Israël est un pays apprécié non seulement par les touristes mais également par les étudiants. 12 000 étudiants sont en effet actuellement immatriculés en Israël selon une récente enquête du Conseil des Hautes Etudes.

« Environ 6 000 étudiants viennent pour un semestre ou pour des programmes d’été » explique Marissa Gross Yarm, directrice du département des étudiants étrangers au sein du Conseil des Hautes Etudes, « plus de 5 000 envisagent d’obtenir leur diplôme en Israël ». D’après l’enquête, la plupart des étudiants viennent des USA, du Canada, d’Allemagne et de France. A noter toutefois qu’Israël est de plus en plus apprécié par les étudiants et post-docs d’Asie, notamment de Chine et d’Inde.

La plupart des étudiants viennent dans le cadre de programmes de licence (2 000) ou de maîtrise (1 800). Ils sont généralement immatriculés dans l’une des huit universités d’Etat, à l’IDC d’Herzliya ou au College of Technology de Jérusalem. Le Centre des Hautes Etudes vient de lancer 26 nouveaux programmes internationaux qui devraient attirer encore plus d’étudiants étrangers, dont des programmes dans les branches MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles) ainsi que dans l’innovation et l’entrepreneuriat et dans les études juives.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse