Combien de personnes ont participé à « la manifestation du million » ?

Cela faisait plusieurs semaines qu’elle était annoncée, la »manifestation du million » en faveur de la réforme judiciaire a eu lieu ce soir (jeudi) à Jérusalem. Plusieurs centaines de milliers de personnes – entre 200000 et 600000 selon les sources – ont marché de la Cour suprême à la Knesset pour demander le respect des résultats des élections et exiger du gouvernement qu’il applique la politique pour laquelle il a été élu.

Plusieurs ministres et députés ont participé. Betsalel Smotrich a déclaré dans son discours: »Regardez le pouvoir que nous avons. Ils ont les médias et les tycoon qui financent les manifestations. Nous avons la majorité du peuple qui nous demande d’agir et qui nous apporte son soutien entier pour réparer ce qui doit l’être. Le peuple veut la réforme judiciaire et il l’aura. Nous ne renoncerons pas ». Lire la suite sur jforum.fr