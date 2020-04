A l’approche de Yom Hashoah et de Yom Haatsmaout, l’Office central de la statistique a publié les chiffres sur l’état de la population juive mondiale à la fin de 2018. Il y avait dans le monde 14,7 millions de Juifs, soit le même niveau qu’en 1925. Ils étaient 16,6 millions en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale et plus que 11,5 millions en 1945. Lire la suite sur lphinfo.com