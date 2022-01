Coleyville : l’enquêteur nie le caractère “spécifiquement “antisémite” de la prise d’otage de Juifs à Shabbat dans une synagogue!

Avraham Bliah

Abraham Bliah est le descendant de Rabbi Hayim Bliah, Dayan de Tlemcen, auteur du Petah ha Chaar Kavod Hachem. Ancien avocat en France et en Israel,Il a produit et realise les films ,"les mitnahalim" et la serie des "heros d'Israel". Il est l'auteur de la Agadah de Kipour et du "Hotmenou le Yayim".et récemment du livre "Demain le Temple".