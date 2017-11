Colère du producteur Saïd Ben Saïd : “L’antisémitisme des Arabes aujourd’hui est le même que le vieil antisémitisme européen”

Le producteur de cinéma franco-tunisien Saïd Ben Saïd a dénoncé lundi l’antisémitisme dans le monde musulman après avoir avoir appris qu’il ne pouvait plus présider le jury des journées cinématographiques de Carthage (du 4 au 11 novembre) en Tunisie. On lui reproche d’avoir produit des films en Israël.

"J'ai accepté très chaleureusement la proposition mais, lorsque le délégué général, M. Nejib Ayed, a appris que je produisais le prochain film du cinéaste israélien Nadav Lapid et que j'avais fait partie du jury du dernier festival de Jérusalem, il m'a demandé un délai de réflexion de vingt-quatre heures et ne m'a plus donné signe de vie.