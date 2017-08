Colère du plus grand bloc parlementaire libanais : « Le Hezbollah, par son attitude traîtresse, a révélé son vrai visage au peuple libanais »

Le bloc parlementaire du Futur a critiqué mardi « l’attitude traîtresse adoptée par le Hezbollah à l’égard de la bataille menée avec héroïsme et professionnalisme par l’armée libanaise contre le groupe État islamique dans les jurds de Qaa et de Ras Baalbeck ».

« Le Hezbollah, par son attitude traîtresse, a révélé au peuple libanais que ce qui compte pour lui, c’est son intérêt, celui de l’Iran et du régime syrien, et non celui du peuple libanais. Ces derniers jours ont révélé le vrai visage du Hezbollah, qui craint le renforcement de l’armée libanaise et de l’État libanais, qu’il souhaite garder faibles et vulnérables, sous son aile », peut-on lire dans un communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du bloc.