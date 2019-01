Colère du député Meyer Habib : “L’antisionisme continue de bénéficier d’une coupable indulgence de la part de l’Etat”

Le député Meyer Habib a accusé mercredi la France de ne pas avoir su retirer les leçons du massacre antijuif de l’Hyper Cacher.

“A-t-on retenu la leçon ? Je crains que non. La tuerie de l’Hypercasher nous renvoie à une réalité devenue indéniable dans la France d’aujourd’hui : la prolifération dans les “quartiers” d’un antisémitisme arabo-musulman sur fond d’islamisme et de détestation d’Israël. Longtemps, officiels, intellectuels et médias ont préféré ne pas voir au nom du politiquement correct. Aujourd’hui, ce politiquement correct tue. Je l’avais dit après Toulouse, je le maintiens aujourd’hui. Comme à l’école Ozar HaTorah, le terroriste de l’Hypercasher a revendiqué son acte au nom de la “cause palestinienne”.”, a déploré l’élu dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info