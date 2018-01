Colère du député Meyer Habib : “La France encourage les dirigeants palestiniens dans le terrorisme”

Le député UDI de la 8e circonscription des Français de l’Etranger, Meyer Habib, a fustigé lundi le “silence” de la France après les propos antisémites et révisionnistes du président de l’entité terroriste “Autorité palestinienne”, Mahmoud Abbas.

“Dans une longue allocution hier soir à Ramallah devant le conseil central de l’OLP, le Président de l’Autorité palestinienne a déclaré que l’Etat d’Israël “a été formé en tant que projet colonial” pour sauvegarder des intérêts européens, et “Israël n’a rien à voir avec les Juifs” niant ainsi tout lien historique entre le peuple juif et la Terre d’Israël. Dans son délire, il a suggéré que les Juifs d’Europe – dont six millions ont été tués par les nazis durant la Shoah – ont choisi de rester dans les pays dont ils étaient originaires au cours de l’Holocauste plutôt que d’émigrer. Pour lui, David Ben Gurion a fait venir des Juifs du Yémen et d’Irak contre leur gré. Ou encore Theodore Herzl a prôné le nettoyage ethnique des Palestiniens.…”, a dénoncé l’élu dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lire la suite sur lemondejuif.info