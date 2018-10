Colère de la ministre des Sports de l’Etat hébreu contre l’UEFA.

La Fédération européenne de football (UEFA) aurait exigé de la chaîne israélienne Kan qu’elle ne diffuse pas les matchs de football dont elle a acquis les droits dans les implantations situées en Cisjordanie, a rapporté dimanche le quotidien Yediot Aharonot.

Selon le journal, le contrat signé entre le radiodiffuseur israélien et l’UEFA stipule que Kan ne diffuse les matchs qu’au sein de ce qui est appelé la ‘ligne verte’ et non pas dans ce que la Fédération européenne de football définit comme les ‘Territoires palestiniens’.

Cette condition signifierait que les Israéliens vivant dans les implantations ou à Jérusalem-Est seraient dans l’impossibilité de visionner les matchs, une situation « inconcevable » pour Kan selon Yediot Aharonot.Lire la suite sur israelvalley.com