Colère de Henda Ayari, une des victimes présumées de Ramadan : “Jusqu’où ira la haine des Juifs ?”

Une des victimes présumées de l’islamiste Tariq Ramadan, Henda Ayari, a fustigé mercredi les attaques antisémites lancées contre le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven.

“Soutien total à Aurélien Enthoven victime d’insultes antisémites ! Son père @Enthoven_R a été le 1er à me soutenir publiquement après les menaces et insultes dont j’ai été victime ! Je suis musulmane et pourtant moi aussi victime d’insultes antisémites jusqu’ou ira la haine des juifs ?”, a-t-elle dénoncé sur Twitter. Lire la suite sur lemondejuif.info