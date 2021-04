Coalition : impasse totale dans les deux camps

La difficulté de former une coalition est palpable dans les deux camps. Jusqu’à ce jour, Binyamin Netanyahou n’arrive pas à briser la détermination de Betzalel Smotritch et de Gideon Saar, le premier quant à l’acceptation d’un soutien – même extérieur – du parti islamique Ra’am, le second quant à un retour dans le giron du Likoud, malgré les généreux « cadeaux » que le Premier ministre est prêt à accorder à celui qui a claqué la porte du parti et déclare à tout va qu’il veut qu’il « rentre à la maison ».

