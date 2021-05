À cinq jours de l’expiration du mandat de Binyamin Netanyahu pour former une coalition gouvernementale, Naftali Bennett de Yamina et Gideon Saar de Nouvel Espoir ont discuté mercredi pendant des heures sur la forme du gouvernement qu’ils espèrent former avec le chef de l’opposition Yair Lapid. Les deux partis représentent la politique de droite. Lire la suite sur jforum.fr