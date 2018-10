C’Madonna. Offre d’emploi. Recherche cuisinier casher. Salaire : 124 614 euros.

Madonna est à la recherche d’un chef cuisinier privé qui « s’y connaît en matière de casherout », a rapporté jeudi le Jewish Telegraphic Agency.

L’artiste qui réside entre Londres, Lisbonne et New-York propose un salaire annuel de près de 142.000 dollars (124 614 euros) au chef qui serait prêt à lui préparer des repas cashers à elle et ses six enfants, et de la suivre au cours de ses déplacements, selon le quotidien Evening Standard.Lire la suite sur israelvalley.com