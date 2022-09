Classement Forbes. « La richesse des plus riches d’Israël est en chute libre ». FAUX!

Selon Forbes, malgré les crises qui ont secoué l’économie mondiale cette année, entre hausse de l’inflation et des taux d’intérêts, le prolongement des conséquences de la pandémie de coronavirus, les tensions géopolitiques particulièrement aiguës entre la Chine, la Russie et les États-Unis, la guerre en Ukraine ou encore la hausse du prix des matières premières, la richesse globale des 100 personnes les plus riches d’Israël a augmenté d’environ 10 % par rapport à l’année dernière. Lire la suite sur israelvalley.com