Au cours de l'année écoulée en Israël, les prix des logements ont augmenté de 17,9 %, et les hausses des taux d'intérêt ne font que renforcer cette tendance : en août, les prix ont encore augmenté de 1,3 %. Toutefois, dans plusieurs villes du pays, il est encore possible de trouver des appartements de 4 pièces au prix plus ou moins raisonnable de 1,5 million de shekels (434.000 euros).