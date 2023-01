Classement des Etats les plus puissants au monde: la place d’Israël va vous surprendre

US News et World Report ont publié le classement des 25 pays les plus puissants au monde de l’année 2022. Les critères pris en compte sont politiques, économiques et militaires.

En première position, on trouve les Etats-Unis, »la puissance économique et militaire la plus importante au monde » soulignant »son empreinte culturelle à travers le monde avec en premier lieu sa culture populaire qui s’exprime à travers la musique, les films et la télévision ».

En seconde position: la Chine qui est la deuxième puissance économique au monde. Lire la suite sur lphinfo.com