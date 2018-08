Classement de Shanghaï 2018. Technion, Rang 77. Université Jérusalem, Rang 93.

PREMIERE EDITION. Pour sa seizième édition, publiée mercredi 15 août, le classement de Shanghaï, établi par l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), reste l’un des plus regardés par les responsables de l’enseignement supérieur. Le Technion (progression spectaculaire de 16 places d’une année sur l’autre) et l’Université Hébraïque de Jérusalem sont classés dans le TOP 100. Institut Weizman et Université de Tel-Aviv sont situés entre 100ème et 200ème place.Lire la suite sur israelvalley.com