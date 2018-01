Clash entre Trump et les Palestiniens, Merkel et l’antisémitisme, pluies en Israël

Le ton monte encore entre Trump et les Palestiniens, Merkel s’inquiète de la résurgence de l’antisémitisme en Allemagne, renversement de tendance hivernale en Israël. Résumé de l’actualité de ce chabbat.

Les Palestiniens utilisaient le terme « oppresseur » pour désigner les Israéliens. Désormais, il concerne aussi l’Amérique. A Davos, Donald Trump a regretté jeudi que les Palestiniens n’aient pas jugé bon de rencontrer le Vice-président américain en visite dans la région.

Le président américain a estimé que les Palestiniens avaient en cela, « manqué de respect » aux Etats-Unis. Le président américain a aussi annoncé le gel de plusieurs centaines de millions de dollars d’aide, à moins que Ramallah n’acceptent de participer à des pourparlers de paix.

« Ils nous ont manqué de respect », a déclaré M. Trump. « Nous leur avons donné des centaines de millions » et « cet argent ne leur sera plus versé à moins qu’ils s’assoient et négocient la paix », sous l’égide des Etats-Unis.

La réponse palestinienne est tombée ce chabbat. Pour Hanane Achraoui (photo du haut), membre du Fatah de Mahmoud Abbas : « Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n’est pas manquer de respect, c’est se respecter soi-même », a-t-elle déclaré. « Le dialogue entre américains et palestiniens se détériore de jour en jour » a commenté un journaliste américain sur Fox News.

Merkel s’inquiète de la résurgence de l’antisémitisme en Allemagne

« L’antisémitisme, le racisme et la haine de l’autre en général sont davantage d’actualité que cela n’a été le cas dans le passé », a déclaré Angela Merkel dans son podcast hebdomadaire diffusé samedi 27 janvier, à l’occasion de la journée de commémoration des victimes de l’Holocauste.

« Il est inconcevable et (cela) constitue une honte de voir qu’aucun établissement juif ne peut exister sans protection policière, qu’il s’agisse d’une école, d’un jardin d’enfants ou d’une synagogue », a-t-elle ajouté, affirmant qu’il était plus que jamais nécessaire de se souvenir des millions de victimes de la Shoah.

Les autorités sont préoccupées par les signes d’une montée de l’antisémitisme en Allemagne, venant d’une part des milieux d’extrême droite, mais aussi – phénomène plus nouveau – de certains immigrés originaires de pays musulmans où la haine des juifs est largement propagée.

Le chancelier Autrichien : la « responsabilité historique particulière » de l’Autriche

Le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz, critiqué par la gauche pour avoir formé une coalition avec l’extrême droite, a rappelé la « responsabilité historique particulière » de l’Autriche dans le génocide des Juifs, samedi lors de la Journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah.

« Les Autrichiens ont aussi été des acteurs et ont été associés aux crimes atroces de la Shoah », a-t-il tweeté. « Nous portons une responsabilité historique particulière, que le nouveau gouvernement reconnaît clairement ».

Le président tchèque sortant pro-israélien Milos Zeman en tête de l’élection

Le président tchèque sortant pro-israélien Milos Zeman est en tête de l’élection présidentielle samedi, devançant l’académicien Jiri Drahos de près de 10 points, après le dépouillement d’environ 62% des bulletins de vote.

Zeman, 73 ans, est crédité de 54,4% des suffrages contre 45,6% pour M. Drahos, 68 ans, selon la télévision publique tchèque.

Renversement de tendance hivernale

La pluie continue de tomber ce samedi soir en Israël. C’est au cours de la nuit que le ciel se videra de nuages. En attendant, la région du Sharon et le centre du pays ont reçu les plus grandes quantités d’eau : 95 millimètres à Netanya. Quant à la ville d’Ashdod, elle a bénéficié de 65 mm d’eau et a battu un autre record. 40 mm sont tombés hier soir en une heure seulement (entre 21h et 22 h).

Les météorologues sont de plus en plus optimistes pour cet hiver. Ils estiment que le mois de février sera dans la moyenne pluviométrique et que le mois de mars sera particulièrement pluvieux.

Demain dimanche, le temps sera partiellement nuageux avec de légères pluies locales. Les températures seront en hausse. Journée sensiblement égale lundi avec des températures normales pour la saison. Mardi, les températures augmenteront encore un peu.