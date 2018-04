Clash à l’ONU sur le Golan : l’ambassadeur syrien est K.O

Alors que les exactions se poursuivent sur l’ensemble du territoire syrien contre les populations civiles, l’ambassadeur syrien à l’ONU tente une nouvelle diversion. Il est vite douché par l’ambassadrice américaine.

Accusé par l’occident d’utiliser l’arme chimique contre sa propre population, le régime de Damas tente, en vain, de brouiller les cartes à l’ONU. Le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations unies a déclaré, jeudi 26 avril, lors d’une session du Conseil de sécurité, que la souveraineté de la Syrie sur le Golan ne fera jamais l’objet de négociations. Il commence par évoquer le dossier palestinien.

« Israël commet les crimes les plus abjects et des actes de nature terroriste contre les Palestiniens (…). Le gouvernement syrien reste campé sur sa position concernant le droit au rapatriement des réfugiés palestiniens et réserve à la nation palestinienne le droit de mettre en place un État indépendant couvrant tous les territoires palestiniens avec pour capitale la ville de Qods dans le cadre de la résolution 194, adoptée en 1948 », a déclaré Bachar al-Jaafari, représentant permanent de la Syrie à l’ONU.

Provoquant des sourires gênés, y compris des délégations arabes présentes, le délégué syrien a poursuivi l’air de rien : « La Syrie s’interroge sur le soutien (de l’ONU : Ndlr) aux droits de l’Homme et aux lois humanitaires internationales alors que nombreux sont les citoyens syriens qui sont arrêtés et emprisonnés par les Israéliens ». Un représentant de Bachar el Assad évoquant les droits de l’Homme ? La parole est à Nikki Haley l’américaine.

La réponse de l’ambassadrice américaine fait mouche

« Des citoyens syriens arrêtés ? » s’est interrogé son homologue américaine Nikki Haley. « Mais nous prenez-vous réellement pour des crétins ? Israël n’a pas de troupes sur le sol syrien », a-t-elle poursuivi.

« De plus, nous apprécions que vous puissiez vous offusquer de prétendues arrestations alors que votre régime gaze sa propre population. Enfin, aidez-moi, cher Bachar al-Jaafari (représentant permanent de la Syrie à l’ONU : Ndlr). Nous déplorons, quoi… un demi-million de victimes de la guerre civile sur le sol syrien. Alors épargnez-nous vos larmes de crocodiles et réjouissez-vous avec nous que la partie du Golan israélien n’ait pas eu à souffrir de vos atrocités et soit une oasis de calme et de tranquillité pour les populations qui ont la chance d’y résider ».

Très en forme Nikki Haley fut applaudie par ses pairs. Bachar al-Jaafari s’est abstenu de reprendre ensuite la parole comme pourtant il en avait le droit. La limite du cynisme devait sans doute être atteinte en ce qui le concerne.