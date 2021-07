Citoyenneté: L’Espagne referme ses portes aux descendants de juifs

L’Espagne a largement rejeté les demandes de citoyenneté des descendants de Juifs séfarades expulsés du pays il y a plus de 500 ans, selon le New York Times.

Le gouvernement espagnol a étendu la citoyenneté à 34 000 personnes depuis l’adoption de la loi de 2015 pour réparer l’ »erreur historique » que l’Espagne a commise lorsqu’elle a forcé sa population juive à se convertir ou à s’exiler en 1492.

Mais selon le New York Times, qui a cité des données du gouvernement espagnol, alors qu’un seul demandeur s’est vu refuser la citoyenneté avant cette année, 3 000 demandes ont été soudainement rejetées au cours des derniers mois et 17 000 autres n’ont reçu aucune réponse.

Le ministère espagnol de la Justice a défendu les refus, déclarant au journal que ceux qui remplissaient les critères « sont à nouveau les bienvenus dans leur pays, mais de la même manière, ceux qui ne remplissent pas les conditions verront leur candidature rejetée comme ils le seraient dans n’importe quel autre pays. autre processus.

« C’était comme un coup de poing dans le ventre », a déclaré au journal Maria Sánchez, 60 ans, du Nouveau-Mexique, dont la demande a été rejetée. « Vous avez chassé mes ancêtres, maintenant vous recommencez. »

La citoyenneté comme acte d’expiation

Le Portugal et l’Espagne ont tous deux adopté des lois en 2015 accordant la citoyenneté aux descendants de Juifs séfarades, mesures que les deux gouvernements ont déclarées destinées à expier l’expulsion de centaines de milliers de Juifs de la péninsule ibérique pendant l’Inquisition.

La fenêtre de la loi espagnole devait se fermer en 2019, mais a été prolongée jusqu’en septembre 2021 pour ceux qui ont entamé la procédure judiciaire. La loi portugaise est ouverte.

Dans les deux pays, le gouvernement a décrit la loi comme un acte d’expiation pour la persécution et l’expulsion massive des Juifs pendant l’Inquisition qui a commencé au XVe siècle. De nombreux Juifs ont été convertis de force au christianisme.

Le terme « séfarade » signifie littéralement « espagnol » en hébreu. On estime que les Juifs séfarades représentent entre un cinquième et un tiers des quelque 13 millions de Juifs dans le monde. Pendant des siècles, les communautés juives séfarades ont conservé leurs coutumes et la langue ladino.