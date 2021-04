C’Israël. Savez-vous que Naftali Benett et Bibi négocient en anglais leurs accords?

ISRAELVALLEY SPECIAL. Le « faiseur de roi » de l’élection est semble t-il Naftali Benett. C’est lui qui est actuellement le plus sollicité par les partis politiques dans le cadre d’une coalition. Une indiscrétion qui a été faite récemment : Naftali Benett et Netanyahou négocient en anglais leurs accords ! Lorsqu’ils sont seuls et en face à face, ils se parlent en Anglais et non pas en Hébreu. Les israéliens surprennent toujours…Lire la suite sur israelvalley.com