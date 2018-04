C’Israël. Manger du houmous chaque jour de votre vie. Evite des crises cardiaques et AVC.

On a trouvé des bonnes raisons pourquoi il est tout à fait acceptable de manger du houmous chaque jour de votre vie.

1. les éléments nutritifs du houmous pourraient vous aider à gérer votre poids.

La nutritionniste Peggy Kotsopoulos a déclaré au magazine Fitness que puisque le houmous est très riche en protéines, il peut aider à lutter contre les fringales et d’équilibrer les niveaux de sucre dans le sang. Cela pourrait remédier au grignotage excessif. Kotsopoulos a également dit que la teneur en fer du houmous boostera votre énergie, ce qui pourrait vous rendre plus motivés pour aller à la salle de gym.

2. Les pois chiches peuvent baisser le cholestérol.

Dans une étude réalisée par Jane Pittaway, une australienne chargée de cours en santé et en sciences biomédicales à l'école d'Université de Tasmanias des Sciences de la vie humaine, sur un groupe de personnes âgées de 30 à 70 ans, en mauvaise bonne santé qui ont mangé des pois chiches chaque jour pendant trois ans. Un deuxième groupe de personnes ayant le même apport quotidien en fibres grâce à des produits comme le pain et les céréales. Les résultats ont montré que lorsque les deux groupes ont consommé la même quantité de fibres, ceux suivant la diète de pois chiche consomment moins de matières grasses et avaient une légère réduction du cholestérol.