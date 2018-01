C’Israël. L’engouement des voyageurs pour Airbnb se poursuit.

La plateforme collaborative spécialisée dans le logement entre particuliers a annoncé plus de 3 millions de voyageurs pour le nouvel an 2018. Les chiffres le prouvent, les israéliens sont devenus fanatiques de Airbnb. Ils n’hésitent jamais à réserver des appartements via cette plate-forme.

pour la nuit du 31 décembre et 1,1 millions pour 2015. En 2017/2018, ce chiffre est passé à 3 millions de voyageurs, soit presque le triple. Des données qui confirment qu'Airbnb fait désormais partie intégrante de l'écosystème de l'hébergement et que les voyageurs lui portent un intérêt grandissant. Visiblement, Selon (1) : « Une augmentation des réservations qui témoigne de l'engouement des consommateurs pour Airbnb. En 2009, 1 400 personnes avaient effectué une réservation sur Airbnb. les nouvelles réglementations et encadrements dans certaines villes comme Paris ne parviennent pas à briser cette dynamique. Valorisée aujourd'hui à 30 milliards de dollars, la société made in Silicon Valley est loin d'avoir dit son dernier mot et ambitionne même d'expérimenter la réalité augmentée » . (1) https://www.tourmag.com