C’Israël. La Basilique de la Nativité à Bethléem se prépare pour Noël.

Après des années de désaffection, la Basilique de la Nativité à Bethléem voit à nouveau affluer pèlerins et touristes, avec les encombrements afférents. Une application devrait bientôt réguler le flux des visiteurs sur le lieu de naissance présumé du Christ.

Aux heures les plus critiques, les foules peuvent attendre des heures pour accéder, sous l'église, à une chapelle exiguë et sombre et s'agenouiller au pied d'un autel, là où une étoile d'argent marque l'endroit où Marie aurait mis au monde Jésus-Christ.