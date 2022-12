C’Israël. Hannouccah. De superbes beignets avec des grains d’or comestibles.

Sur l’instagram « israelvalleynews » vous pouvez voir de superbes beignets avec des « grains d’or comestibles » (vendus 100 shekels l’unité!).

Le saviez-vous? Il est possible d'acheter de l'or culinaire destinée à l'alimentation. En effet, l'or est un métal comestible et non allergène. N'ayant pas de goût, il est employé à des fins purement esthétiques pour la décoration des plats ou des pâtisseries.