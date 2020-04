Circonscrire le virus – 17 gouvernements étudient la méthode israélienne

Si la distanciation sociale perdure pendant longtemps, la stabilité sociale et économique en souffrira. Mais quelle est l’alternative à l’isolement? La solution en Israël pourrait bien être celle-ci…

Des chercheurs de l’Université Bar-Ilan, dirigés par le physicien et mathématicien appliqué Baruch Barzel, suggèrent une stratégie basée sur l’alternance des blocages. La population générale serait divisée en deux groupes, chaque groupe alternant entre le confinement et l’activité de routine en succession hebdomadaire.

La combinaison de l’isolement des personnes contaminées et du maintien des comportements de protection peut aider à vaincre le virus tout en soutenant l’activité socio-économique à un niveau de 50%, selon Barzel.

Le principal avantage de cette stratégie est qu’elle isole non seulement les malades, mais aussi la majorité des «porteurs invisibles» qui sont présymptomatiques ou asymptomatiques.

L’étape la plus dangereuse

«Considérez un individu qui a été infecté au cours de sa semaine active. Ils sont maintenant dans leur période pré-symptomatique – l’étape la plus dangereuse, où ils sont des porteurs invisibles. Selon la routine de verrouillage alternée, il est désormais prévu qu’ils entrent dans leur phase de verrouillage », a expliqué Barzel.

«Restant à la maison pendant une autre semaine, ils commenceront très probablement à présenter des symptômes et resteront donc isolés jusqu’à la guérison complète. En effet, si après une semaine de confinement, ils ne présentent aucun symptôme, ils sont très probablement non infectés et peuvent participer à des activités sociales et professionnelles pendant leur semaine active. Par conséquent, l’alternance du verrouillage avec l’isolement complet des porteurs symptomatiques garantit qu’à tout moment, la majorité des porteurs invisibles sont inactifs, car leur période d’incubation est naturellement dirigée vers leur phase de verrouillage.

Aplatir la courbe

Barzel et son équipe ont simulé la propagation de COVID-19 en utilisant un modèle mathématique pour suivre les individus lors de leur transition entre les stades de la maladie: sensibles (ceux disponibles pour contracter la maladie), exposés (ceux à leur stade pré-symptomatique), infectés (ceux qui développent des symptômes), et récupéré (ceux qui sont déjà immunisés).

Ils ont constaté que l’utilisation de leur stratégie – avec une distance et une hygiène appropriées – réduit considérablement la propagation et aide à aplatir la courbe.

Dans leur simulation, les chercheurs ont constaté que si la proportion de «transfuges» – les personnes qui continuent d’être actives pendant leur phase de verrouillage ou qui occupent des postes essentiels et ne peuvent pas être sous verrouillage – est maintenue à moins de 30%, la propagation virale pourrait encore être surmontée.

Depuis que les résultats de l’étude ont été publiés sur l’ Arxive ,

Barzel et son équipe ont été approchés par le Conseil de sécurité nationale d’Israël et des groupes internationaux conseillant 17 gouvernements différents.