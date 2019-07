Cinquante jours avant les élections législatives en Israël. Différences entre Gantz et Netanyahu?

Cinquante jours avant les élections législatives en Israël. Et 3 jours avant la date limite d’enregistrements des listes, les efforts pour constituer des alliances se multiplient. Après Moshe Cahloun qui a rejoint le Likoud, Orly Levy Abecassis chef du parti Gesher le parti travailliste, Meretz le parti Israël Démocratique d’Ehud Barak, ce sont 3 des 4 partis arabes qui se sont accordés sur une alliance électorale dans le but de faire tomber le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu. Pour l’heure le 4ème, le parti Balad réfléchit encore et devrait se décider aujourd’hui. Lire la suite sur israelvalley.com