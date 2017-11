Cinq personnes ont été arrêtées suite à l’agression d’une famille juive de Livry-Gargan

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, des cambrioleurs pénètrent par effraction dans un pavillon à Livry-Gargan, un homme, sa femme et leur fils sont agressés, menacés de mort, insultés, violemment battus et dépouillés. L’agression est sans aucune ambiguïté antisémite, « Vous êtes juifs donc vous avez de l’argent » avait lancé un des agresseurs. Environ trois mois après, cinq personnes sont en garde à vue à Bobigny. Il s’agit de trois jeunes, un quinquagénaire et une jeune fille de 19 ans, complice présumée qui serait l’amante de ce dernier. Ils sont originaires de Clichy-sous-Bois, Tremblay-en-France et Neuilly-sur-Marne… Lire la suite sur tel-avivre.com