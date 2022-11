Cinq combattants suspendus après une altercation avec des militants d’extrême-gauche

Hier (vendredi), une altercation a eu lieu à Hevron entre des combattants de Tsahal et des militants d’extrême-gauche. Plusieurs films ont été diffusés des incidents.

Dans l’un des films, on peut voir un des soldats, de l’unité Guivati, mettre à terre un des militants et lui assener un coup de poing. Dans un autre, un soldat, toujours de Guivati, pousse un militant et lui lance: »Ben Gvir va mettre de l’ordre, c’est fini ». Lire la suite sur lphinfo.com