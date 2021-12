Ciné Tunes à Paris le 11 décembre

Le samedi 11 décembre 2021 débutera le festival »CINEMA TUNES » rétrospective un siècle de cinéma Judéo-Tunisien.

Ciné Tunes. La soirée inaugurale de cet événement aura lieu le samedi 11 décembre à 19h après chabath ; premier du genre, ce festival se déroulera à LA MAISON DE LA TUNISIE 45 boulevard Jourdan 75014 Paris (entrée libre et gratuite, renseignements au 0609668491) et durera trois jours jusqu’au lundi 13 décembre.

Co-organisé par Pierre Mamou vice-président de l’Association internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs de Tunisie, elle bénéficie du soutien des autorités Tunisiennes.

Cette manifestation réunira les deux communautés Juives et Musulmanes d’origine Tunisienne résidentes à Paris. Elle vise à honorer l’existence Juive présente depuis 2000 ans en Tunisie et cette rétrospective cinématographique présentera les films à thème Juif réalisés durant le 20ème siècle.

Nostalgie

La Tunisie a la nostalgie de sa communauté Juive, et les Juifs Tunisiens ont la nostalgie de leur pays natal qu’ils ont quitté le plus souvent dans des conditions difficiles et ceci fut un drame pour les personnes âgées ayant dû abandonner leurs biens mobiliers et immobiliers.

Pourtant ce festival témoigne de la vie commune et pacifique qui a pu longtemps exister entre les Juifs et les Musulmans en Tunisie au 20ème siècle. Cette réalité a tendance a être oubliée.

»Nous sommes la dernière génération à avoir eu, dans les années 1950/1960, la chance de vivre ensemble Juifs et Musulmans en pleine harmonie ». Malheureusement en juin 1967 sous prétexte de la guerre au Proche-Orient, la grande Synagogue de Tunis fut profanée et incendiée et les boutiques Juives du centre ville furent pillées, ce qui déclencha l’exil définitif de la grande majorité des Juifs de Tunisie qui partirent précipitamment en abandonnant tous leurs biens.

Cet événement rétrospective « Ciné-Tunes » de la communauté Juive au cinéma au 20ème siècle souhaite modestement contribuer à la préservation de la mémoire Juive de Tunisie.