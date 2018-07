Christiane Hessel sur TV5 : « l’angoisse des israéliens, est dans leur esprit »

La veuve de Stéphane Hessel s’indigne à son tour. La cible est la même : Israël. Interrogée sur TV5 Monde ce samedi, Christiane Hessel en est convaincue, Israël exagère !

La menace contre Israël ? Des broutilles pour Christiane Hessel qui a repris le flambeau de la haine d’Israël laissé vacant après le décès de son époux en 2013.

Sur le plateau de TV5 Monde, celle qui se présente comme « une militante des droits humains » estime, sans expliquer son propos, que l’une « des plus importante armée du monde », n’a en face d’elle « que des petits jeunes gens qui se battent avec des cailloux ».

Conclusion de l’interviewée: « l’angoisse des israéliens, elle est dans leur esprit, ça correspond pas à la réalité ».

« L’angoisse des Israéliens, elle est dans leur esprit, mais ça ne correspond pas à la réalité » Christiane-Hessel Chabry, militante des droits humains #Palestine #Israel #ProcheOrient pic.twitter.com/05D2moKAsN — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 30 juin 2018

Pour Christiane Hessel, les terroristes aspirent à la paix

Quant aux terroristes de Gaza, Christiane Hessel l’affirme, ils aspirent à la paix. La preuve, lors d’une rencontre avec le maître de Gaza en 2010, Ismaïl Haniyeh, (aujourd’hui promu à la tête du bureau politique du Hamas), lui avait dit être prêt à reconnaître les frontières de 68 (sic).

Et hop ! L‘archi-terroriste se mute en une petite phrase en prix Nobel de la paix… en tout cas dans l’esprit de Christiane Hessel. Et peu lui importe les roquettes, les infiltrations, les enlèvements, les cerfs-volants piégés et les incendies. Tant pis si à ce jour, dans toutes les déclarations officielles, le Hamas est resté fidèle à sa charte et prône la destruction d’Israël. Et puis, les familles endeuillées et victimes de la terreur n’ont qu’à bien se tenir.

Pour une fois sur Coolamnews, nous citerons le Coran en guise de conclusion : « On ne saurait tirer l’aveugle de ses ténèbres ». Le Coran, XXX, 52 – VIIe siècle.