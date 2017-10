Chouette ! Un musée à la gloire de Yasser Arafat ouvre ses portes. Par Bely.

30 millions de dollars par-ci, 7 millions de dollars par-là, si les Palestiniens vivent sous le seuil de la pauvreté, leurs dirigeants eux roulent sur l’or !

Cette affirmation n’a rien d’un scoop et c’est bien malheureux qu’il en soit ainsi. En effet, cela fait des lustres que les dirigeants palestiniens dépensent sans compter et ce avec une satisfaction que l’on peut aisément imaginer, (mais c’est pas tout, mais c’est pas tout !), auquel s’ajoute un malin plaisir stratégique dont un quelconque quidam n’a pas idée. Car tous ces messieurs, ces Arafat d’hier, ces Abbas et Cie d’aujourd’hui ont tous parfaitement réussi et apparemment sans difficultés à remplir leurs coffres, recevoir tous les honneurs associés à l’argent et asseoir un pouvoir aussi bien social que politique voire religieux.

Et pour ne prendre que deux exemples :

Le premier a vu en mai dernier Mahmoud Abbas inaugurer en Cisjordanie, le Musée palestinien, censé devenir le réceptacle de la mémoire de son peuple. (Sic).

Une construction d’un coût de près de 30 millions de dollars, qui a demandé 20 ans de préparation mais s’est ouvert sans la moindre œuvre d’art à présenter. Ce qui n’a en rien empêché le président palestinien de voir en ce premier musée historique des Territoires palestiniens l’une des pierres de la « construction d’un État palestinien indépendant ».

« Nous ouvrons aujourd’hui un monument palestinien, le Musée palestinien, qui préservera la mémoire du peuple palestinien et racontera son histoire », a déclaré Mahmoud Abbas, lors d’une cérémonie réunissant des dizaines de hauts responsables et d’hommes d’affaires palestiniens.

Le second exemple est un musée lui aussi mais dédié à Yasser Arafat.

Situé à Ramallah, il est inauguré par le président de l’Autorité palestinienne aujourd’hui, mercredi 9 novembre 2016, deux jours avant le 12e anniversaire de la mort de ce despote, un parmi tant d’autres

Comprenant la pièce dans laquelle Arafat a passé ses dernières années, assiégé par l’armée israélienne, « les gens vont avoir l’occasion de voir l’héritage de Yasser Arafat et son histoire en tant que personne et dirigeant politique », a affirmé à l’AFP le directeur du musée Mohammad Halayqa.

« Ils pourront également voir les principaux événements qui ont marqué la cause palestinienne durant ces 100 dernières années ».

Le musée interactif exposera sur deux étages une série d’objets ayant appartenu au leader palestinien dont les lunettes de soleil qu’il portait lors d’un discours prononcé devant les Nations unies à New York en 1974. Il présentera également des vidéos et des photos de l’histoire de « la Palestine » et de Yasser Arafat décédé le 11 novembre 2004 dans un hôpital près de Paris. …….