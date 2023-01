Choquant… Téhéran a rajouté Radio J sur sa liste « d’éléments terroristes ».

L’Iran avait averti mardi qu’il allait répliquer à la décision prise la veille par l’UE

L’Iran a répondu mercredi du tac au tac aux dernières sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni en prenant des mesures réciproques, plus de quatre mois après le début du mouvement de contestation provoqué par la mort de Mahsa Amini. Téhéran a ainsi ajouté 25 individus et entités de l’Union européenne sur sa liste d’ »éléments terroristes », parmi lesquels 10 Français, notamment la maire de Paris Anne Hidalgo, Radio J, et neuf Anglais.Lire la suite sur israelvalley.com