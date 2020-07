Chômage : un plan gouvernemental pour l’emploi des olim

La semaine dernière, la ministre de l’Alya et de l’Intégration Penina Tamano-Shatta révélait le chiffre inquiétant de 28% de chômage parmi les olim, alors que la moyenne nationale se situait autour des 20%. Son ministère a élaboré un plan global pour l’emploi des olim et prévu également une prolongation de la période du droit au panier de l’intégration (sal klita). Après une entrevue de la ministre avec son collègue des Finances, Israël Katz, il a été convenu d’allouer un budget de 80 millions de shekels pour ce plan et ces mesures.Lire la suite sur lphinfo.com