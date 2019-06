Chirurgie. Inventé par Augmedics en Israël, un casque à rayons X pour « voir à travers la peau ».

Chirurgie : un casque à rayons X pour voir à travers la peau

Et si la peau n’était plus un obstacle pour voir ce qu’il se passe dans le corps quand on opère ? La startup israélienne Augmedics développe un casque intégrant des rayons X, qui se porte comme un casque de réalité virtuelle. Baptisée Xvision, il permettra aux chirurgiens de ne plus quitter des yeux le patient pour consulter sur des écrans ce qu’il se passe dans son corps. De quoi améliorer leur efficacité et leur permettre d’opérer en trois dimensions. (http://letourdumondedelinnovation.latribune.fr/)Lire la suite sur israelvalley.com