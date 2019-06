Chiffres et données en vrac sur Israël 2019

Quelques chiffres heureux et d’autres moins sur la réalité israélienne.

Selon Bitouah Leumi (caisse d’assurance nationale), en 2017, il y a 1,78 million d’Israéliens pauvres, soit 21,2% de la population, 466 400 familles et 814 800 enfants, en légère diminution par rapport à 2016

Mais chez les personnes âgées, le taux de pauvreté est passé de 20.8 % en 2016 à 21.8 % en 2017. Il a aussi augmenté chez les nouveaux immigrés et les chômeurs.

Selon Bureau Central de la Statistique, le pays compte plus de 9 millions d’habitants. 6,67 millions sont des Juifs soit 74,3%, 1,88 million sont des Arabes, soit 20,9% et 0,43 million sont classés dans la catégorie « Autres », soit 4,8%. L’accroissement de la population est dû à la naissance de 185 000 bébés et à l’immigration de 32 600 personnes.

La durée de vie des Israéliens a également augmenté de 3,1 ans entre 2000 et 2015, passant de 69,7 à 72,8.

Selon le site web Waco, le salaire le plus élevé pour un salarié est de 32 370 NIS par mois, pour un architecte logiciel et le plus bas est de 5 390 NIS, pour une caissière. Le salaire moyen des hommes est de 12 990 NIS et de 9 380 NIS pour les femmes.

La religion en chiffres

Selon une enquête menée par l’Israel Democracy Institute (IDI), la plupart des Juifs d’Israël aimeraient voir plus de « courants » non orthodoxes du judaïsme prévaloir et pensent que les juifs de la diaspora ne devraient avoir aucune influence sur les décisions politiques israéliennes. L’enquête a révélé de nombreuses divergences d’opinion quant à la prévalence de la religion et des services religieux dans la société. Environ 57% de l’opinion publique juive israélienne estime que les entités non religieuses devraient pouvoir offrir leurs propres services religieux en Israël, 33% s’y opposant et 10% étant indécis. La moitié de cet échantillon appuierait la décision du gouvernement de budgétiser ces services.

Shmuel Rosner et Pr Camil Fuchs de l’Unversité de Tel Aviv ont fait procéder à un sondage sur la foi et le nationalisme auprès de 3500 adultes. Il en ressort que 70 % sont très attachés aux symboles de l’État et à leurs obligations à l’égard du pays. On peut diviser la population en 4 groupes : les « Israéliens », 15 % irréligieux qui soulignent leur identité nationale – les « Juifs », 17 % qui soulignent leur identité religieuse et minimisent leur identité nationale- les « Universels », seulement 13 % qui ne se soucient guère des deux courants – et la majorité, 55 %, que Fuchs et Rosner appellent « les Juifs israéliens » traditionnels qui respectent le qidoush du shabat et les fêtes.

Source : Albert Soued