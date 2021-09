Chercheurs israéliens: la Covid laisse des millions de personnes à l’odorat altéré

Lorsque l’épidémie de Covid-19 a éclaté, un signe révélateur d’attraper le virus était la perte d’odorat. Près de deux ans plus tard, il s’avère qu’il y a probablement des effets à long terme sur l’odorat des patients guéris.

Une étude du Global Consortium for Chemosensory Research, à laquelle ont participé deux chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, montre que bon nombre des millions de personnes atteintes de Covid rapportent des distorsions olfactives et des odeurs inexpliquées des mois après avoir contracté la maladie.

L’étude, récemment publiée dans les archives numériques de préimpression MedRxiv , révèle que sur 1 468 personnes diagnostiquées, environ 47% présentait une parosmie autodéclarée (distorsions de l’odorat) et quelque 25% une fantosmie autodéclarée (odeurs inexpliquées) jusqu’à 11 mois après l’infection .

Avec plus de 200 millions de personnes dans le monde qui se remettent de Covid, cela implique que des millions de personnes souffrent probablement de ces symptômes.

L’odorat altéré chez près de la moitié des personne

« Alors que la perte d’odeur s’améliore pour de nombreuses personnes qui l’ont perdue, la prévalence de la parosmie et de la fantosmie augmente considérablement au fil du temps. Le dysfonctionnement olfactif est également associé à des symptômes plus larges et peut persister plusieurs mois après avoir contracté la maladie », notent les auteurs.

« Le dysfonctionnement olfactif semble être une composante du long Covid , la parosmie étant un symptôme important chez près de la moitié des personnes ayant une perte d’odorat. Des recherches supplémentaires sur le traitement sont nécessaires, d’autant plus que le dysfonctionnement olfactif est associé à la dépression et à la perte d’appétit. Les professionnels de la santé doivent être conscients de ces effets courants et durables », ajoutent-ils

Source : Israel21c