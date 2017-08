Le président de l’Agence juive en Israël, Natan Sharansky, a publié lundi un message d’avertissement suite à la marche nationaliste qui a fait un mort ce week-end dans la ville américaine de Charlottesville.

Le chef de l’Agence juive pour Israël, Natan Sharansky, lors d’un discours à l’Assemblée générale des fédérations juives d’Amérique du Nord à Washington, le 9 novembre 2009 NICHOLAS KAMM (AFP/Archives)

« Je suis profondément préoccupé par l’expression de l’antisémitisme et d’autres formes de racisme et de haine exposées au rallye néonazi du week-end dernier à Charlottesville, et je suis horrifié par la mort d’un manifestant », a déclaré Sharansky.

« Dans une société démocratique, ce n’est pas le lieu pour de tels discours de haine ou de violence et je suis convaincu que les autorités américaines feront tout ce qui est en leur pouvoir pour traduire les auteurs en justice », a-t-il ajouté.